Caratê feminino é destaque no Japão Mulheres e medalhas. Essa combinação sempre dá certo quando se trata de disputa de títulos para o caratê do Brasil. Prova disso são as conquistas recentes de Sara Malvar Mauá e Cristiane Bonilha Antonelli. Com apenas 11 anos, Sara trouxe o bronze do IX Mundial de Karatê Shoto-Kan, realizado em Tóquio, na categoria infanto-juvenil. Cristiane sagrou-se tetracampeã de kobudo no VII Mundial de Karatê e Kobudo Shorin Ryu, na Argentina. Os dois títulos são inéditos para o esporte nacional. Nunca o Brasil havia conquistado uma medalha em um campeonato mundial de karatê shoto-kan. Para chegar a esse resultado tão expressivo, Sara - que nasceu em São Paulo, mas há cinco anos mora e treina em Brasília, onde estuda no Ceub - ficou dois meses em treinamento no Japão. "Fiquei em Gotemba, de onde dava para ver o Monte Fuji", lembra a menina. Lá, Sara foi treinada pelo técnico japonês Akio Serizawa. E teve todo o apoio dos senseis Sazaki e Machida, chefes da delegação brasileira. "Meu sonho é ser campeã mundial. Esta foi só minha primeira participação", diz Sara, que participou da competição de katá (movimentos pré-estabelecidos que simulam uma luta com vários adversários). A disputa pelo pódio foi acirrada. A primeira colocada (do Japão) ficou com 36.7 pontos. A segunda (também do Japão), chegou a 36.6 e Sara somou 36.5. Ouro - O feito da garota mereceu até registro nos jornais japoneses, que se referiram a ela como "a brasileira de alma japonesa". "Ganhar uma medalha é ótimo, mas esse momento dura apenas um segundo. Os ensinamentos e aprendizados que Sara trouxe do Japão vão durar para a vida toda. Para ela, isso representa uma medalha de ouro", avalia Helena Malvar, mãe da pequena campeã. A equipe brasileira era composta por 48 pessoas, entre técnicos, atletas e árbitros. No VII Mundial de Karatê e Kobudo Shorin Ryu (28 de outubro a 2 de novembro em Córdoba, na Argentina), estiveram 84 brasileiros. Cristiane Bonilha Antonelli participou das competições de katá individual, equipe, kumitê (luta) e armas, voltando com as medalhas de ouro de katá por equipe, kumitê individual e o tetracapeonato de kobudo (a luta com bastões). "Foi marcante para a minha carreira e para o esporte do Brasil, que com certeza nunca chegou a esse título no caratê", disse a atleta, que tem patrocínio da Universidade Mackenzie e da Associação Atlética Mary Chamberlen.