Cariocas conhecem o futebol americano O futebol americano é um esporte difícil de ser praticado, por causa da necessidade de equipamentos específicos e da exigência de um grande porte físico. É por isso que a Liga de Futebol Americano (NFL) criou o Flag Football, uma variação do esporte, para divulgá-lo em todo o mundo. Nele, não há choque entre os jogadores, que puxam fitas amarradas no calção do adversário. Só assim a jogada é parada. Além disso, todos podem praticá-lo porque não há exigência de musculatura forte. Hoje, na Praia do Leme, na zona sul, os cariocas tiveram a oportunidade de conhecer o Flag e apresentar o Beach Football, uma criação brasileira, em que os atletas jogam futebol americano na areia. No Brasil, o flag football ainda é restrito a São Paulo, mas seus organizadores pretendem expandi-lo por todo o País. Para tanto, eles criaram a Associação Brasileira de Futebol Americano e Flag (Abrafa). A fundação tem o apoio da prefeitura paulista e dá incentivo às escolas municipais e estaduais, além de universidade e clubes, para a prática do esporte. Somente em São Paulo já são cerca de 6 mil praticantes. Em 2001, uma equipe formada por jogadores paulistas representou o Brasil no Mundial da Flórida. Sem intenção de grandes conquistas, eles participaram da competição apenas para ganhar experiência e aprender mais sobre o esporte. O time chegou a enfrentar a seleção da Finlândia, quatro vezes campeã européia. Com relação ao Beach Football, ainda não há um reconhecimento oficial da NFL, mas suas partidas já foram apresentadas para os americanos. O Brasil é o único praticante, como um dia ocorreu com o futebol de praia, hoje difundido por todo o mundo. A tendência é a de que o esporte cresça nos próximos anos e, possivelmente, deixe de ter jogos isolados e que um campeonato seja criado.