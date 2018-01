Carl Lewis, bêbado, provoca acidente Carl Lewis, um dos grandes astros do esporte no século, foi preso hoje em uma estrada de Los Angeles por suspeita de estar dirigindo bêbado e, por isso, ter provocado um acidente. A informação, extra-oficial, acrescenta que o ex-atleta não se machucou. De toda forma, foi levado à delegacia porque a polícia considerou seu comportamento "estranho". Os resultados do exame para álcool não foram divulgados. Lewis teve de enfrentar, na semana passada, acusações em denúncias divulgadas por Wade Exum, ex-diretor encarregado de doping no Comitê Olímpico dos Estados Unidos, o USOC, (entre 1991 e 2000) em que dava conta de pelo menos 100 atletas do país pegos no antidoping e, ainda assim, liberados para competir, chegando a medalhas olímpicas entre 1988 e 2000. Wade entrou 30 mil cópias de documentos à revista "Sports Illustrated" e ao jornal "Orange County Register". No caso do velocista, teria sido pego três vezes, antes da Olimpíada de Seul/88, quando acabou ficando com o ouro dos 100 m depois que tiraram a medalha do canadense Ben Johnson, com doping positivo. As denúncias já renderam inclusive ameaças de ação contra Carl Lewis. Morris Chrobotek, empresário e advogado de Ben Johnson, disse que seu cliente poderia entrar com uma ação, depois que soube que o adversário norte-americano teve permissão de competir mesmo depois de o USOC ter conhecimento de três testes positivos. Depois desses 100 m, quatro de cinco atletas que chegaram à frente - Johnson, Lewis, Linford Christie y Dennis Mitchell - depois deram positivo em outros antidoping. Somente Johnson perdeu a medalha, por ter sido pego no antidoping em Seul. Chrobotek disse que os dirigentes do USOC que estão envolvidos na história de encobrir doping positivo teriam de ir para a cadeia. "Isso é corrupção", comentou. "Ben sabia que Lewis tinha dado positivo e agora todo mundo já sabe. E só estão trazendo esses casos à tona agora porque não se pode fazer mais nada. Mas Lewis deveria devolver sua medalha, da mesma forma que Linford. Ben não foi o único. Todos tomavam drogas e não havia diferença. Carl Lewis deveria devolver a medalha e vir a público explicar o que realmente aconteceu."