Carla busca pontos para Olimpíada A triatleta Carla Moreno estréia na temporada no Pré-Olímpico da Argentina, sábado, às 17 horas (de Brasília), que vale pontos para o ranking mundial classificatório para os Jogos de Atenas, em 2004. Mariana Ohata e Gisele Bertucci também disputarão o 18.º La Paz International Triathlon, em busca de pontos no ranking. A competição terá as distâncias olímpicas ? 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.