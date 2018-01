Carla e Galindez vencem no triatlo A paulista Carla Moreno e o argentino Oscar Galindez venceram hoje a 2.ª etapa do Troféu Brasil de Triatlo, com 2h02m52 e 1h48m01. A prova foi disputada em distância olímpica (1,5 km de natacão, 40 de ciclismo e 10 de corrida). Ambos já haviam vencido o primeiro torneio, em Santos. Fernanda Keller e Alexandre Manzan (2h04m10 e 1h48m54) ficaram em segundo e a argentina Bárbara Buenahora e Virgílio de Castro (2h08m00 e 1h50m44), em terceiro.