Carla Moreno disputa prova no Paraná A triatleta paulista Carla Moreno disputará a Copa do Mundo de Triatlo, que será em Pequim, na China, em 18 de setembro. Antes disso, participa no domingo da segunda etapa do Power Bar/Reebok Triathlon Long Distance, na Praia Mansa, em Caiobá, no Paraná. A prova terá 1.900 metros de natação, 80 quilômetros de ciclismo e 21 de corrida. Carla venceu a primeira etapa, em Ubatuba.