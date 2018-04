Carla Moreno é campeã na Argentina A triatleta Carla Moreno (Pão de Açúcar Club) estreou com vitória a temporada 2002. A brasileira foi campeã do La Paz International Triathlon, pré-Olímpico disputado sábado à noite, na Argentina. Ela completou o percurso de 1,5Km de natação, 40Km de ciclismo e 10Km de corrida (distância olímpica) em 2h10min49s. As compatriotas Mariana Ohata (Pão de Açúcar Club) e Sandra Soldan completaram o pódio com a segunda (2h11min19s) e terceira (2h12min39s) colocação, respectivamente. No masculino, o título foi para o argentino Daniel Fontana (1h53min22s).