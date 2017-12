Carla Moreno é campeã no triatlo Carla Moreno venceu neste domingo em Santos a quinta e última etapa do Troféu Brasil de Triatlo e garantiu o tricampeonato da competição. Carla, campeã em 1998 e 1999, completou o percurso de 1,5 quilômetro de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 2h01min48s, seguida pela escocesa Bella Comerford (2h04min31s) e pela norte-americana Monica Caplan (2h07min08s). Na prova masculina, a vitória foi do argentino radicado no Brasil Oscar Galindez, que fez o tempo de 1h48min06s e ganhou o título pela quinta vez. Atrás dele chegaram Alexandre Manzan, com o tempo de 1h51min01s, e Santiago Ascenço Carla, que recentemnte também conquistou o título brasileiro, terminou a competição com 570 pontos. O vice-campeonato do torneio ficou com Gisele Bertucci, que somou 466 nas cinco etapas, seguida por Rita Correa, com 431. Galindez teve a mesma pontuação que Carla, mas sua vantagem sobre os concorrentes foi menor, já que Alexandre Manzan terminou com 495 pontos e Santiago Ascenço, com 456.