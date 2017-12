Carla Moreno em busca da medalha olímpica Carla Moreno, de 27 anos, 1,64 metro e 49 quilos, foi a primeira brasileira a vencer uma etapa da Copa do Mundo de Triatlo, este mês, no Rio. "Um feito inédito, uma conquista com sabor especial", admitiu a atleta, mas que não apaga outras vitórias expressivas nem substitui - ao contrário, reforça - o sonho de uma medalha olímpica nos Jogos de Atenas, em 2004. Carla Moreno vai somando pontos no ranking mundial - está entre os dez primeiras - para ir à Grécia. No dia-a-dia, se divide entre os treinos para a superprova - 1,5 km da natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida (1h59mim12s foi o tempo do Rio) - e os afazeres de qualquer dona de casa. Vivendo em São Carlos, no interior de São Paulo, Carla treina na Fazenda do Urso Pecuária Dahma, que tem lago, pista para ciclismo, piscina, "um condomínio fechado, sem trânsito, onde os poucos motoristas são ensinados a respeitar os atletas", com outros atletas do técnico Antônio Carlos Amaral, o Cali, incluindo o irmão, Rafael Moreno, de 17 anos. "É bom ficar livre dos perigos e treinar perto de casa", afirma. Quase sempre inclui os três esportes - natação, ciclismo e corrida - no trabalho diário, "um como suporte para o outro, mas não na mesma intensidade". Carla mantém a rotina de treinos quando não está no País. No fim do mês, viajará para a Nova Zelândia, onde disputará, no dia 2, o Mundial de Aquatlo, preparatório para o Mundial de Triatlo, no dia 8. "Será uma adaptação ao fuso horário e ao frio", explica a triatleta, que, antes da vitória na etapa do Rio da Copa do Mundo, já tinha dois segundos lugares (Cancún e França) e um terceiro (Alemanha), o tetracampeonato do Troféu Brasil e a prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999. Carla acha que sua prova mais forte é a corrida. "Sou boa na natação, mas não tenho o nível de triatletas ex-nadadoras da seleção norte-americana, por exemplo." Planeja fazer um trabalho específico com o ciclismo para a temporada olímpica: "Comprei uma bicicleta nova, de titânio e carbono, nos Estados Unidos." No ciclismo, estão os momentos de maior tensão do triatlo. Carla já teve a bicicleta roubada na véspera da viagem para Winnipeg, mas a maior preocupação é com pneus furados. "A pior situação é a falha no equipamento, algo que não depende do atleta. Um pneu fura e a prova vai embora." Os acidentes no ciclismo também assustam - na Olimpíada de Sydney, em 2000, Carla se safou de problemas graves. "Vi muitas competidoras caindo, tombos feios, algumas de cara no chão." Acabou desistindo da prova com uma distensão na perna numa retomada de pedal, após escapar de um acidente.