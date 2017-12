Carla Moreno entra no top ten do triatlo A triatleta Carla Moreno subiu de 16º para o 9º lugar no ranking mundial, após a vitória, domingo, da etapa brasileira da Copa do Mundo. A paulista de São Carlos, que tem 27 anos, está no seleto grupo das top ten, as dez melhores do mundo, com 3.770 pontos. ?Meu objetivo agora é o Mundial da Nova Zelândia, que será disputado no dia 7 de dezembro?, diz.