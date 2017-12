Carla Moreno fica em 6º no Triatlo A triatleta Carla Moreno ficou com a sexta colocação na oitava etapa da Copa do Mundo, neste domingo, na Hungria. Fez a prova em 1h58min10s e, com isso, subirá algumas posições no ranking mundial (atualmente é a 31.ª), classificatório para a Olimpíada de Atenas, em 2004, que será divulgado durante a semana. A vencedora foi a norte-americana Siri Lindley (1h56min47s), seguida pela holandesa Wieke Hoogzaad (1h56min59s) e a alemã Anja Dittmer 1h57min51s).