Carla Moreno já pensa no Mundial A triatleta brasileira Carla Moreno já começa sua preparação para o Campeonato Mundial de Triatlo, que se realizará no Canadá, em junho. Sua classificação foi obtida no último domingo, quando conquistou o terceiro lugar do Campeonato Pan-Americano da modalidade, com o tempo de 2h03min05s. A prova foi realizada em Clermont, na Flórida, sul dos EUA, e vencida pela canadense Carol Montgomery, vice-campeã mundial, em 2h00min54s.