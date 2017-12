Carla Moreno tem técnico australiano Acostumada a enfrentar a norte-americana Siri Lindley (atual líder do ranking e campeã mundial de triatlo) e as australianas Nicole Hackett (campeã mundial de 2000) e Loretta Harrop (campeã mundial de 1999), Carla Moreno, agora, vai aliar-se a elas. Viaja amanhã para a Hungria, onde treinará com o australiano Brutt Sutton, técnico das triatletas. Carla prepara-se para a 8.ª e 9.ª etapas da Copa do Mundo, na Hungria (sábado) e Suíça (dia 25).