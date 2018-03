Carla Moreno vence prova de triatlo Carla Moreno venceu neste domingo a segunda etapa do Troféu Brasil de Triatlo, disputada em São Paulo, com distâncias de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Ela completou o percurso em 2h29m36s. Na prova masculina, o triunfo foi do argentino Oscar Galindez, com o tempo de 2h02m47s.