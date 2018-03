Carla Moreno vence Troféu Brasil de Triatlo Carla Moreno conquistou, neste domingo, o título da primeira etapa do Troféu Brasil de Triatlo, na Praia do Gonzaga, em Santos, em 2h03min08s. Gisele Bertucci foi a segunda (2h08min10s), seguida pela argentina Maria Soledad Omar (2h09min23s). Foram 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. No masculino, a vitória foi do goiano Santiago Ascenço (1h50min55s), seguido por Antônio Marcos de Souza e Silva (1h51min15s) e Marcus Ornellas (1h52min31s).