Carlão não faz antidoping e é suspenso O atacante Carlão, campeão olímpico com a seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos de Barcelona, em 1992, está suspenso, preventivamente, por 30 dias, por não ter comparecido ao controle antidoping, após a partida da última quinta-feira, entre Unisul e Ulbra (o segundo jogo do playoff final da Superliga Masculina), em Florianópolis. Carlão, que só voltou às quadras nessa temporada para jogar a fase decisiva da Superliga pela Unisul, foi um dos sorteados para o controle, mas não apareceu no setor médico nos 60 minutos que o jogador tem de prazo regulamentar para se apresentar. O comentário é de que Carlão teria ido direto para o hotel, no fim do jogo. O delegado da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) presente à partida apresentou relatório registrando oficialmente o caso. De posse de um parecer do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, Luiz Sveiter, a CBV determinou, neste sábado, a suspensão preventiva do jogador. A Unisul foi comunicada, antes da terceira partida, neste sábado, em Canoas, e Carlão não pode sequer ser relacionado para o terceiro jogo. O jogador, que já havia tentado seguir carreira no vôlei de praia, após uma séria contusão nas costas, estava afastado das quadras, antes de voltar apenas para jogar as finais da Superliga. Carlão terá cinco dias para apresentar sua justificativa sobre a ausência no controle. A CBV, que já fazia controle antidoping, resolveu apertar ainda mais o cerco após o caso de Giba, flagrado em controle feito na Itália com resultado positivo para maconha. Antes da partida da noite deste sábado entre Unisul e Ulbra, Carlão deu sua explicação para o fato. ?Eu saí chateado por ter perdido o jogo e fui para o hotel, que ficava há quatro ou cinco quadras do ginásio. Eu não havia recebido qualquer comunicado de que passaria por um exame antidoping. Quero deixar claro que não me recusei a fazer o exame. Eu não tinha conhecimento de que ele aconteceria. Depois de tomar banho no hotel, levei uns quarenta minutos, eu voltei ao ginásio, mas o pessoal do controle não quis colher o material?, afirmou o jogador, em entrevista ao canal Sportv.