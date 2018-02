Carlos Ambrósio espera chegar até o fim do Rally Dakar Estreante no Rally Dakar, o piloto brasileiro Carlos Ambrósio, da ASW Brasil Team, 55.º colocado na classificação geral por motos após dez etapas, contou nesta quarta-feira que está satisfeito com seu desempenho e que tem como meta completar a competição, se possível, entre os primeiros 50 colocados. "Chegar até Dakar (Senegal) é o mais importante. Mesmo assim, já estou saindo no lucro só pelo fato de disputar a prova", contou Ambrósio, que se recuperou satisfatoriamente de uma lesão no ombro direito, sofrida em dezembro do ano passado, durante um treinamento na região da Patagônia. Segundo os médicos, Ambrósio não teria condições de viajar para Lisboa, local da largada. Mesmo assim, o piloto acabou competindo. "Decidi participar mesmo sabendo que teria que imprimir um ritmo mais conservador." Só 141 dos 263 pilotos da categoria permanecem na disputa. Ao todo, os pilotos percorrem 7.915 quilômetros até Dakar. A chegada está prevista para este domingo.