Carlos Barbosa adia decisão no futsal A equipe do Carlos Barbosa, de Carlos Barbosa, venceu o Ulbra por 5 a 2, neste domingo, e adiou a decisão da Liga de Futsal para a terceira partida, no próximo domingo. Após perder por 7 a 3 em Porto Alegre, o Carlos Barbosa reverteu a vantagem do adversário, que garantiria o título com um empate. Agora, também em Carlos Barbosa, o Carlos Barbosa atua pelo empate no jogo e na prorrogação, por ter melhor campanha.