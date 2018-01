Carlos Burle sofre acidente no Havaí Carlos Burle, o brasileiro que surfou a maior onda do mundo em 2001, com 68 pés (cerca de 23 metros), quebrou a pélvis, em um acidente no mar, enquanto treinava em Jaws, no Havaí, para a Tow In World Cup, a copa do mundo de ondas gigantes. Em uma onda de cerca de 6 metros, Burle foi apanhado pelo lipe (parte que começa a quebrar) e jogado para o fundo. Ficará mais um dia na Ilha de Maui, se recuperando, antes de voltar para a ilha de Oahu, onde tem uma casa alugada.