Carlos Eduardo, liberado pelo Rubin Kazan, pode chegar na Vila

SANTOS - O Santos demorou para acertar a primeira contratação, mas agora não para mais de se reforçar. Depois do volante Marcos Assunção e do lateral-direito Nei (ex-Internacional), Carlos Eduardo, liberado pelo Rubin Kazan, da Rússia, para jogar no Brasil por empréstimo durante um ano e meio, é o novo alvo dos dirigentes. Em conversa com o treinador Muricy Ramalho, o meia formado pelo Grêmio, revelou que prefere jogar no Santos, mas afirmou ter também outras propostas.

O vice-presidente Odílio Rodrigues prometeu iniciar ainda hoje as negociações para contratar Carlos Eduardo, que seria o nono reforço da equipe para a temporada. "O Santos aguardava a liberação do Rubin Kazan, o que já aconteceu. Agora, vamos conversar com o agente do jogador (Jorge Machado) para saber das pretensões salariais dele. Esperamos que haja acordo".

Flamengo e Fluminense também estão interessados em Carlos Eduardo. Mas, segundo Muricy, para atuar ao lado de Neymar e ter maiores chances de voltar a ser convocado para a seleção, o meia estaria propenso a aceitar o acordo com o Santos.

Em relação aos jogadores que não estão nos planos, o clube promete facilitar a saída de Adriano e Maranhão. O volante interessa ao Grêmio, Internacional e Atlético-MG. Como está preso ao Santos só até agosto, Adriano já poderá assinar com outro clube no próximo mês. Bill e João Pedro devem rescindir contrato e ser indenizados para sair.