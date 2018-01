Carlos Honorato ganha bronze no judô O judoca Carlos Honorato conquistou nesta sexta-feira medalha de bronze, na categoria menos de 90kg, no Mundial de Judô, disputado em Osaka, no Japão. No segundo dia de competições, o brasileiro derrotou o canadense Keith Morgan e dividiu o terceiro lugar do pódio com o bielo-russo Siarhei Kukharenka, que venceu o cubano Yosva Despaigne. A medalha de ouro ficou com o sul-coreano Hwang Hee, vencedor do combate contra Zurab Zviadauri, da Geórgia. A brasileira Vânia Ishii perdeu na disputa do bronze, na categoria até 63kg, para a italiana Ylenia Scapin e ficou em quinto lugar. Com a façanha de Honorato, o Brasil soma a terceira medalha de bronze no Mundial. As demais foram conquistadas na quinta-feira por Mário Sabino e Edinanci Silva.