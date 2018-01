Carlos Honorato ganha ouro no Judô Carlos Honorato, medalha de prata no peso médio na Olimpíada de Sydney, em 2000, está de volta. Depois de um ano complicado, quando teve problemas para manter o peso e subiu de categoria durante os Jogos Olímpicos ? perdeu a vaga na seleção brasileira ?, Honorato mostrou que está em boa forma. Nesta sexta-feira, ganhou a medalha de ouro na categoria médio do Circuito Brasil Olímpico, na Praia do Gonzaga, em Santos (SP). O torneio teve os oito melhores judocas do país por categoria e Honorato provou que a disciplina adquirida para manter o peso certo com mais facilidade veio em boa hora. O objetivo do judoca é chegar a 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, com a mesma condição física que lhe rendeu o pódio olímpico.