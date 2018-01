Carnaval de Scheidt na Guarapiranga A disputa da Semana Internacional de Vela de São Paulo, no Yacht Club de Santo Amaro, de amanhã (24) a terça-feira, na represa de Guarapiranga, servirá de preparação para o paulista Robert Scheidt para a temporada da Classe Laser. A Semana terá sete regatas: duas amanhã, a partir das 12 horas, duas domingo e na segunda-feira, às 11 horas, e uma na terça-feira, às 11 horas. O evento reunirá velejadores das classes Star, Lightning, Snipe, Laser Standard, Laser Radial, Finn, Hobbie Cat 16, 420 e Optmist. As principais metas de Scheidt, campeão e vice-campeão olímpico, em Atanta/1996 e em Sydney/2000, são três campeonatos do circuito europeu, no primeiro semestre e o Mundial da Irlanda, em julho. Robert Scheidt disputará o Campeonato Holandês, de 18 a 20 de maio; a Semana de Spa, na Holanda), de 23 a 27 de maio; a Semana de Kiel, na Alemanha, de 20 e 24 de junho.