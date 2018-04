Carolina é a 24º na geral da Mistral A brasileira Carolina Borges foi a 24ª colocada na terceira regata da classe Mistral nesta terça-feira e ocupa a mesma posição na classificação geral, com 69 pontos perdidos. A vencedora da prova foi a francesa Faustine Merret, enquanto a liderança está com a italiana Alessandra Sensini, com 14 pontos perdidos.