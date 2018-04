Carolina é a penúltima na classe Mistral A brasileira Carolina Borges não vem fazendo uma boa campanha na classe Mistral (prancha a vela). Depois de ter ficado em 24º lugar na sétima regata, disputada neste sábado e vencida pela chinesa Yin Jian, Carolina ocupa a 25ª e penúltimo lugar na classificação geral, com 136 pontos perdidos. A liderança está com a italiana Alessandra Sensini, com 16 pontos perdidos.