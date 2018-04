Carolina e Isabela estão em 12º lugar Se a fase eliminatória do dueto tivesse terminado nesta segunda-feira, as gêmeas Carolina e Isabela de Moraes estariam entre as 12 duplas classificadas para a final. Após a rotina técnica, realizada no Centro Aquático dos Jogos Olímpicos de Atenas, as brasileiras terminaram na 12a posição, com 45.167 pontos. A liderança no primeiro dia de disputa da natação sincronizada ficou com o dueto da Rússia, formado por Anastasia Davydova e Anastasia Ermakova, com 49.417 pontos. Mia Tachibana e Miho Takeda, do Japão, garantiram o segundo lugar, com 49.000, enquanto Alison Bartosik e Anna Kozlova, dos Estados Unidos, terminaram em terceiro, com 48.334. Na terça-feira, os 24 duetos voltam à piscina para a rotina livre. As brasileiras vão se apresentar com música de Tchaikovsky. As classificadas saem do somatório de pontos das duas rotinas. As brasileiras não ficaram satisfeitas com a avaliação dos árbitros na rotina técnica. ?Não entendemos as notas. Fizemos uma apresentação forte, nos saímos bem nos elementos. Estamos satisfeitas com a apresentação, mas não com o resultado, comentou, frustrada, Carolina. A brasileira lembra que, no Pré-Olímpico, elas fizeram movimentos mais simples e ficaram com as mesmas notas desta segunda-feira. ?Vamos torcer agora para ver o que conseguimos?, finalizou Carolina, que retornou para a Vila Olímpica junto com a irmã antes mesmo da apresentação de todas as concorrentes.