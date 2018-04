Carolina e Isabela ficam em 12º lugar As gêmeas Isabela e Carolina Moraes igualaram nesta quarta-feira o feito conquistado na Olimpíada de Sydney/2000, ao ficarem em 12º lugar na prova do dueto do nado sincronizado. O resultado na final em Atenas e os 90.917 pontos, no entanto, não agradaram a dupla brasileira, que reclamou muito dos critérios de arbitragem dos Jogos. A única unaminidade foi a vitória da dupla russa Anastasia Davydova e Anastasia Ermakova, que quase chegaram à nota máxima - 99.334 pontos. A prata ficou para as japonesas Miho Takeda e Miya Tachibana, com 98.417 pontos, e o bronze foi para as norte-americanas Alison Bartosik e Anna Kozlova, com 96.918. De qualquer forma, Carolina considerou a competição de mais alto nível técnico da qual participou em toda a carreira. Carolina comentou que algumas equipes do dueto ameaçaram não disputar a final em protesto contra as notas que estavam sendo divulgadas pela arbitragem da competição de nado sincronizado. Na final do dueto, as brasileiras repetiram a coreografia livre do dia anterior, ao som da 5ª sinfonia, de Tchaikovsky, e o Réquiem, de Mozart. ?Na minha opinião foi a melhor apresentação da vida delas. Estavam altas, vigorosas e muito sincronizadas?, disse a técnica Mônica Rosas. ?A apresentação da final foi a mais perfeita de todas porque elas mantiveram a mesma postura até o final da rotina. Elas devem se orgulhar do que fizeram.?