Carpegiani abandona o 3-5-2 Durou apenas um jogo a experiência de Paulo César Carpegiani com o esquema de três zagueiros no São Paulo. A atuação abaixo da crítica contra o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, quando os jogadores tricolores tiveram dificuldade em se localizar em campo, não agradou nem ao treinador nem ao elenco - as críticas públicas de Miranda mostram isso. Assim, ontem, no CT da Barra Funda, o treinador voltou a escalar o time no 4-4-2.