Carpegiani admite: ''Não tivemos competência'' O São Paulo mostrou um futebol irregular. As mudanças para que o time não perdesse o poder ofensivo mas principalmente ganhasse mais consistência na defesa não tiveram muito resultado prático. Mesmo assim, o time criou algumas chances mas parou nas boas defesas do goleiro Júlio César (ex-Santo André). Para o técnico Paulo César Carpegiani, a boa atuação do goleiro do Botafogo não pode servir de justificativa para a terceira derrota do time no Campeonato Paulista. "Não tivemos competência para vencer. O adversário, que teve menos posse de bola e chutou menos a gol, foi mais competente na hora da finalização. Às vezes é assim mesmo que acontece, o time criar chances e parar no goleiro. Mas isso não serve como desculpa."