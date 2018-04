Carpegiani volta a adotar estilo de 'Professor Pardal'

SÃO PAULO - Em sua primeira passagem pelo São Paulo, em 1999, Paulo César Carpegiani recebeu o apelido de 'Professor Pardal', referência ao personagem inventor dos desenhos animados, justamente por abusar das invenções em suas escalações. A alcunha sempre irritou o treinador, mas novamente ele tem feito por merecer o apelido.

Na derrota para o Botafogo por 2 a 1, em Ribeirão Preto, Carpegiani montou um esquema tático que foi de difícil compreensão até mesmo para os jogadores, visivelmente perdidos em campo. Ele armou o time num 3-5-2 clássico, mas se esqueceu de definir quem seria o ala pela direita. Nem Ilsinho nem Jean ocupou o setor.

No 2.º tempo, Carpegiani tentou corrigir a falha, mas prejudicou um dos poucos jogadores que estavam bem. Luiz Eduardo, que começou como zagueiro pela direita, foi deslocado para ser lateral pela esquerda.

Até agora, o treinador usou formações diferentes nos sete jogos do ano, sem contar as alterações durante as partidas. Ele se defende. "Não estou trocando porque eu quero, mas porque eu preciso encontrar um time. Quero um time competitivo e que, principalmente, aprenda a jogar sem a bola."

