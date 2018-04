Carpenter fica com a pole nas 500 Milhas de Indianápolis

Aos 32 anos, Carpenter nunca conseguiu muito destaque na Fórmula Indy ou nas 500 Milhas de Indianápolis - disputou ambas nos últimos nove anos. Dessa vez, porém, ele ficou com a primeira colocação do grid, após ser o mais rápido no "Pole Day" realizado neste sábado. Um grande feito para quem ocupa apenas a 23ª colocação na atual temporada, com 43 pontos em quatro etapas já realizadas.

Carpenter ganhou duas provas em sua carreira na Indy (uma em 2011 e outra no ano passado), mas disse que o resultado deste sábado é mais importante. "As vitórias são incríveis, mas a pole em Indianápolis é melhor", comemorou o piloto, que recebeu US$ 100 mil e 15 pontos no campeonato como prêmio pela primeira posição. "É só a primeira parte do que queremos fazer", completou, já pensando na corrida.

A chuva atrapalhou a programação do dia em Indianápolis. E Carpenter, o único piloto entre os nove que disputaram a parte final do treino que não era das equipes Andretti ou Penske - tem seu próprio time, chamado Ed Carpenter Racing -, acabou sendo a grande surpresa. Mas não foi a única: o novato colombiano Carlos Muñoz também brilhou neste sábado e ficou com o segundo lugar no grid.

O melhor brasileiro no grid é Hélio Castroneves, que tem três vitórias em Indianápolis (2001, 2002 e 2009) e vem brigando pelo título da atual temporada - está em terceiro lugar com 116 pontos, 20 atrás do japonês Takuma Sato. Neste sábado, ele foi para a última parte do treino de classificação, que contava apenas com os nove melhores pilotos do dia, mas acabou ficando com o oitavo lugar.

O também brasileiro Tony Kanaan não foi para a última parte do treino, mas conseguiu a 12ª posição. Já a outra representante do Brasil, Bia Figueiredo, não teve a mesma sorte, ficando fora dos 24 melhores tempos do dia. Assim, ela terá que voltar para a pista neste domingo, quando aqueles que não se classificaram até a 24ª colocação precisarão lutar pelos nove lugares restantes do grid.