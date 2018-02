Carrasco de Guga é eliminado por espanhol no Brasil Open Carrasco de Gustavo Kuerten na primeira rodada, o gaúcho André Guem foi eliminado, nesta quarta-feira, do Brasil Open ao ser derrotado pelo espanhol Alberto Martín por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. O jogo foi válido pelas oitavas-de-final do torneio disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Mais cedo, o maior favorito ao título, o argentino Gastón Gaudio, também foi eliminado ao perder para o francês Olivier Patience por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/2. Nos outros jogos da rodada da tarde, o checo Jiri Vanek bateu o italiano Filippo Volandri por 2 a 0 (6/0 e 6/1) e o argentino Juan Monaco venceu o checo Lukas Dlouhy também por 2 a 0 (6/1 e 6/1).