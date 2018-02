Carta de um mano sofredor

Mano comentarista, Sei que você está entre os que avisaram, mas eu sou daqueles que acreditaram até o último minuto que o Corinthians não ia cair. Meu, juro que vi o Felipe fazendo um gol de cabeça no último minuto e salvando o Timão. Ele merecia. Baita goleiro. O Lulinha também era minha esperança; o moleque ia se consagrar! Mas não. Só na segunda caiu a ficha de que estamos na segunda... Agora sinto mais tristeza do que jamais senti na minha vida. Aqui em casa as pessoas estão preocupadas comigo, achando até que vou ficar doente, de tão desconsolado que estou. Doente eu estava antes. Qual o sentido de ficar viajando para lá e para cá, longe da família, gastando dinheiro e tempo, para ir torcer por um clube que tem esses caras no poder? Quer saber, é até justo que o Corinthians tenha caído. Se bem que o Goiás fez uma força... O Paulo Baier até perdeu dois pênaltis e depois arregou. Mano, nunca vi isso! Ali eu pensei: São Jorge é forte! Aí veio o outro jogador, bateu e marcou. Mas voltando ao que eu dizia: o Corinthians precisou cair para a gente deixar de ser besta. A diretoria entregou o clube para a máfia russa e depois ficou tonta de tanta vodka. Com exceção do Felipe, não trouxe nenhum jogador do nível do Corinthians. Ficou lá soltando frases arrogantes tipo ''''time grande não cai'''', ''''o Corinthians vai de Mercedes'''', ''''a camisa ganha jogo sozinha''''... Eles botavam frases no placar do Pacaembu: ''''O time precisa de vocês. Cantem o tempo todo''''. Pô, a gente cantou muito. Aqui tem um bando de louco/ Louco por ti, Corinthians/ Aqueles que acham que é pouco/ Eu vivo por ti, Corinthians/ Eu canto até ficar rouco/ Eu canto pra te empurrar/ Vamos, vamos meu Timão/ Vamos, meu Timão/ Não pára de lutar! Não tem nada igual, meu. Pode ver que só existem dois tipos de torcedores: os corinthianos e os não-corinthianos - e entre estes tem os palmeirenses, os são-paulinos, etc... Todo time tem torcedor apaixonado, mas nossa história tem coisas que, desculpe, nem vocês escritores conseguem contar. Eu nasci corinthiano. Meus pais e irmãos são corinthianos. E quando eu tinha 7 anos o Timão ganhou aquele Campeonato Paulista. Virei corinthiano para sempre. Aquele gol de Basílio fundou o Corinthians de verdade. Depois veio a democracia corinthiana, veio a geração do Viola e Marcelinho, ganhamos quatro Brasileiros e quase a Libertadores (aquele maldito Marcos pegou o pênalti, mas a gente era muito melhor). E o Carlitos Tevez? Aquele era um corinthiano total, só não nasceu na ZL por acaso. Mas agora, 30 anos depois daquele que foi o dia mais feliz da minha infância, passamos essa vergonha. Não consigo nem sentir ódio. Devo estar em estado de choque. Obrigado por me deixar fazer este desabafo, mano, mas eu queria mesmo era dizer para os outros torcedores da Fiel que fidelidade tem limite - e precisa ser mútua... Vamos tirar esses cartolas de lá, companheiros! Nosso time é maior que eles! Vamos ganhar essa Série B, voltar com tudo e comemorar o centenário em 2010 com muito orgulho, com muito amor! Mas, enquanto eles não saírem, não vamos aos estádios. Vamos boicotar! Vamos tirar deles a única coisa que resta ao Corinthians: nós, a torcida! Não é uma boa idéia? Agora preciso me despedir, que minha mulher chegou com a sopa. Valeu.