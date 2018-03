CAS absolve Rebeca Gusmão da acusação de doping de 2006

A nadadora brasileira Rebeca Gusmão foi absolvida nesta quinta-feira pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso de doping no Troféu José Finkel de Natação, em 2006, segundo informou o advogado da atleta, Breno Tannuri. O CAS negou um apelo da Federação Internacional de Natação (Fina) - a entidade disse que não tinha competência para analisar a ação. Rebeca estava em julgamento por suspeita de uso de testosterona exógena (não produzida pelo corpo). A absolvição de Rebeca no CAS não significa que a atleta poderá voltar às piscinas. Ela ainda aguarda um julgamento da Fina pelos exames realizados durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que apresentaram a presença de duplo DNA - o resultado do julgamento deve sair nos próximos dias. Rebeca, que concederá uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, foi suspensa preventivamente pela Fina por causa dos exames realizados no Pan. A atleta recebeu a punição em 2 de novembro.