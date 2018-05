CAS mantém parceiras de Marion Jones sem medalhas A Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve nesta sexta-feira a punição às atletas que competiram junto de Marion Jones em provas de revezamento na Olimpíada de Sydney. As competidoras pediam que suas medalhas não fossem cassadas por causa das punições a Jones, que teve todas as conquistas desde 2000 anuladas por uso de substâncias proibidas.