CAS rejeita recursos e mantém punições a lutador e a heptatleta

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou nesta segunda-feira recursos de dois atletas punidos inicialmente por doping e manteve as punições aplicadas em instâncias anteriores. Com a decisão, o usbeque Artur Taimazov e a heptatleta Tatyana Chernova perderam as medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Medalha de ouro na categoria até 120kg na modalidade livre do wrestling, Taymazov foi flagrado em teste realizado no ano passado de uma amostra colhida em 2008, seguindo a política do Comitê Olímpico Internacional (COI) de reanalisar material coletados em edições anteriores da Olimpíada.

Hoje com 38 anos, ele tem medalhas conquistadas também nos Jogos de Sydney-2000, Atenas-2004 e Londres-2012. Ele não esteve na Olimpíada do Rio-2016 porque já estava aposentado. Atualmente ele ocupa uma cadeira no parlamento da Rússia, onde mora. Com a decisão da CAS, o COI deve realocar a medalha de ouro de Taymazov para o russo Bakhtiyar Akhmedov.

Tatyana Chernova, por sua vez, vai perder definitivamente a medalha de bronze que conquistou em Pequim-2008. A britânica Kelly Sotherton, que terminara o heptatlo em quarto lugar, vai herdar o bronze.