Casa Real nega audiência a esquiador A Casa Real Espanhola anunciou oficialmente nesta segunda-feira o adiamento, por tempo indeterminado, da audiência de recepção ao esquiador Johann Muehlegg. Ganhador da medalha de ouro no cross-country e nos 50 km dos Jogos de Inverno de Salt Lake City, o esquiador alemão naturalizado espanhol, foi flagrado no exame de doping. A recepção real anunciada na sexta-feira, estava marcada para a próxima quarta-feira. Exames realizados na urina de Muelegg indicaram a presença da substância darbepoietina, proibida pela legislação esportiva. Depois de comprovado o doping, o espanhol foi expulsos dos Jogos. A festa de encerramento, que terminou na madrugada desta segunda-feira, foi manchada por três casos de doping. Além do espanhol, a organização retirou a medalha de ouro da russa Larissa Lazútina, ganhadora da prova de esqui de fundo de 30 quilômetros, e desqualificou outra russa, Olga Danílova, oitava colocada na prova de 30 quilômetros. As duas tiveram o resultado positivo para exame de doping.