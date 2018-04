Casais brasileiros juntos em Atenas Não vai faltar ombro pra chorar nem braço pra comemorar. Meio como Bernardinho e Fernanda Venturini. Pelo menos para Simone e Misael, e Zezé e Júlio César. Eles formam casais de atletas paraolímpicos do Brasil em Atenas e estão curtindo duplamente a experiência olímpica. Maria José Ferreira, a Zezé, é deficiente visual nível T12 (só consegue definir um objeto, como um copo por exemplo, a cinco metros de distância. Vai correr os 100, 200 e 400 metros livre. É veterana em olimpíadas. Ganhou dois bronzes em Atlanta/96. Mas não estava preparada para o cupido. Há três meses, quando a seleção de atletismo se encontrou para o almoço que marcaria o início dos treinamentos para os Jogos, alguém T12 da mesa pediu sua luneta para ler o que estava escrito no quadro negro. Demorou para devolver. Era Júlio César Petto Souza, deficiente como ela. Começou. "Quando ele me devolveu, falamos algumas abobrinhas, ficou nisso. Alguns dias depois, o Chocolate (guia de Ádria Rocha Santos - 9 medalhas paraolímpicas, duas de outro e uma de prata em Sydney, maior estrela da equipe - pediu meu e-mail e passou pra ele. Começamos a conversar e hoje estamos namorando", conta Zezé, que tem 27 anos e vive em Joinville, Santa Catarina. Júlio também está adorando. É sua primeira paraolimpíada e, do jeito que fala, também o primeiro amor. Ele vai correr os 100, 200 metros e o revezamento. Tem 27 anos também e estuda Engenharia Química em São Carlos. Diz que se sente "em casa" tendo Zezé do lado. "Ela me dá mais força e tranqüilidade para competir. Estamos aproveitando a atmosfera e a chance de ficar juntos, já que moramos muito longe um do outro." O outro casal paraolímpico é formado por Simone Camargo, também do atletismo (100 e 200m) e Misael Conrado, do futebol de 5. Assim como Zezé e Júlio, claro, estão em alojamentos diferentes, só se encontram no horário das refeições. "Não há nenhum problema em ter namorados no grupo. A coisa só complica quando tem gente descabeçada na equipe. Não é o caso deles", explica o campineiro Ciro Winckler, técnico da equipe brasileira de atletismo.