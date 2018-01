Casal é destaque na equipe brasileira de badminton Líderes do ranking nacional de badminton, Mariana Arimori, 20 anos, e Paulo Scala, 28, começaram sem grandes pretensões na modalidade, como uma brincadeira de raquete e peteca. Hoje os dois atletas - que, além de companheiros de seleção, são namorados - preparam-se para mostrar no Pan do Rio que o badminton merece ser levado a sério. Encaram que esta é a grande chance de a modalidade chegar à primeira medalha pan-americana. ?Acho que o masculino está bem próximo disso e o feminino também tem chance?, diz a atleta. Mariana e Paulo tiveram contato com o badminton na adolescência. Ela tinha 14 anos e começou a praticar na escola. ?Conheci o esporte em 2001 e me apaixonei. Aí surgiram as competições estaduais, nacionais e não parei mais.? A história de Paulo é mais curiosa. Foi em uma viagem à Suíça, terra natal de seu avô materno, que teve o primeiro contato com o badminton. ?Fiquei três semanas, em 1992, e comecei a brincar. Quando voltei para o Brasil, ganhei duas raquetes.? Apenas um ano depois, em 1993, Paulo conseguiu encontrar um clube no Brasil. ?Como eram poucos atletas, subi rápido. Venci o segundo campeonato - no primeiro, fui o terceiro.? A grande chance de Paulo surgiu em 1999, quando foi estudar Administração em Lausanne, na Suíça. Lá, fez parte da seleção do país e também foi campeão nacional - a Federação Internacional de Badminton permite que atletas participem de seleções que não sejam de seus países de origem. Ao voltar para o Brasil, em 2003, Paulo passou por um período de ?quarentena?, exigido pela Federação para os jogadores que serviram a outra seleção. Por esse motivo, só pôde retornar à seleção nacional no ano passado. A experiência de Paulo no exterior, diz Mariana, é importante para ela. Antes amigos, os dois já namoram há um ano e treinam, juntos, de segunda-feira a sábado. Eles também se desdobram para conciliar o esporte com suas atividades normais - não vivem do esporte. Mariana é estudante de arquitetura no Mackenzie, e precisou da compreensão dos professores para treinar. Paulo, que trabalha na Câmara de Comércio Suíço-Brasileira, vai tirar férias no período do Pan - a disputa do badminton será de 14 a 19 de julho, no Riocentro. Equipes definidas As seleções feminina e masculina já estão definidas. Entre os homens, uma equipe experiente - Guilherme Pardo, de 25 anos,Guilherme Kumasaka, 29, e Lucas Araújo, de 23 e companheiro de Paulo Scala nas duplas, estiveram no Pan de São Domingos, em 2003. Pardo é dono do melhor resultado do Brasil em Pans: chegou às quartas do torneio dominicano. Entre as meninas, time jovem (a média de idade é de 18,5 anos) e renovado. Será a primeira vez que Fabiana Silva, Paula Beatriz Pereira e Thayse Cruz, além de Mariana Arimori, disputarão a competição. De acordo com os atletas, os torneios preparatórios, a partir deste mês, serão fundamentais para o sucesso brasileiro. Os campeonatos, todos no exterior - Peru, EUA, Canadá e México -, contarão pontos para o ranking pan-americano. Quanto melhores os resultados, melhor posição na lista e, conseqüentemente, melhores condições de cair numa chave boa no Pan. ?Nosso objetivo é conseguir uma boa pontuação para colocar o Brasil como cabeça-de-chave?, afirma Scala. ?Assim, é mais fácil deixar os confrontos com Estados Unidos e Canadá para as semifinais, quando já existe a chance de brigar por medalha.?