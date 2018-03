Casamayor luta e depois espera Popó Acelino "Popó" Freitas desistiu, mas o cubano Joel Casamayor entra no ringue neste sábado, no Mississippi, contra o mexicano Edwin Santana valendo o título dos superpenas da Associação Mundial de Boxe. A luta faz parte de um programa que previa como preliminar o combate entre Popó e o húngaro Laszlo Bognar, pelo título da Organização Mundial de Boxe. Mas no começo da semana o brasileiro desistiu, alegando estar deprimido e não apareceu para a pesagem oficial, ontem. Agora, Popó precisa justificar sua ausência para a OMB, mas não perderá o cinturão, como adiantou o presidente da entidade Francisco Valcárcel. Também terá de se justificar para a Comissão de boxe do estado, que deve suspender o lutador. Popó e Casamayor fazem o duelo dos invictos dos superpenas no dia 14 de julho, em local a ser definido.