Casamayor: pedra no sapato de Popó Perto de mais uma luta em defesa de seus dois cinturões de campeão mundial dos superpenas, Acelino ?Popó? Freitas falou ao JT de Dorado, cidade próxima a San Juan, capital de Porto Rico. Contou seus planos para 2003, revelou que fechou contrato com um novo patrocinador e alfinetou o cubano Joel Casamayor, de quem tirou o título mundial pela Associação Mundial de Boxe no ano passado. Popó está em Porto Rico há quase um mês. Fica lá até domingo, quando embarca para Chicago, onde tem luta marcada contra o mexicano Juan Carlos ?Ranchero? Ramirez, no dia 15. Mas o assunto que mais anima e incomoda Popó é Casamayor.