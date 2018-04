Casamayor questiona vitória de Popó A vitória de Popó por pontos, com vantagem de 114 a 112 para os três juízes, gerou polêmica. Joel Casamayor disse que merecia ter vencido o combate e criticou severamente o árbitro principal Joe Cortez, tido como um dos melhores do mundo. O brasileiro respondeu e disse que não havia dúvidas de que ele mereceu a vitória. A coletiva após a luta foi conturbada. O primeiro a falar foi Louis de Cubas, empresário de Casamayor. "Foi um desses casos em que uma pessoa trabalha muito, treina vários meses e perde a luta por causa do árbitro. Todos puderam ver claramente que ele não foi atingido e ainda assim, o árbitro iniciou a contagem", disse ele, referindo-se ao golpe mais polêmico da luta. No terceiro assalto, Popó encostou Casamayor nas cordas e ensaiou uma seqüência de golpes. Tentou um direto de direita que passou no ar, perto da cabeça do cubano. Casamayor se desequilibrou e caiu. Joe Cortez iniciou a contagem, tirando dois pontos do cubano na contagem dos árbitros. Na hora, Casamayor pulou de raiva em cima do ringue, dizendo que não tinha sido atingido. Os dois pontos fizeram a diferença na contagem dos três juízes, que deram vitória a Popó por 114 a 112. "Acelino não venceu a luta, foi o juiz quem venceu para ele. Acelino fugiu do combate no ano passado várias vezes dizendo que estava tendo problemas com seus empresários. Agora, ele precisa dar outra chance para nós", disse De Cubas, arrancando aplausos da torcida do cubano. Em seguida, entrou Casamayor, que foi direto e incisivo. "Não posso acreditar que deram a vitória para ele. O único que teve boxe de qualidade e técnica no ringue fui eu. Não senti os golpes dele. Eu sinto que venci a luta. Mesmo com os dois pontos, eu venci. Se ele realmente é um homem, um grande campeão, vai me dar a oportunidade da revanche. Foi uma grande luta. Espero que não tenha assustado ele", disse, sem abandonar o estilo falastrão dos meses anteriores ao combate. Nessa hora, a entrevista foi interrompida por Floyd Mayweather Jr., campeão dos superpenas pelo Conselho Mundial de Boxe e tido como um dos melhores lutadores do mundo em todas as categorias. Mayweather se levantou e defendeu Popó aos gritos. "Se você tivesse nocauteado ele, não precisaria estar pedindo a revanche", gritou, arrancando aplausos da equipe de Popó. Popó falou por último e reclamou das vaias e xingamentos que recebia da equipe e da torcida de Casamayor. "Todo mundo pôde ver que eu venci a luta. É uma vergonha o que eles estão fazendo. Eles não conseguem entender que perderam para um campeão. Ainda considero Casamayor um grande lutador, mas a equipe dele é uma péssima influência. Muitos só estão aí por dinheiro (mais vaias da equipe do cubano). Tenho certeza que Casamayor seguirá e espero poder reencontrá-lo um dia." Repórteres e torcedores insistiram sobre a possibilidade de ele dar revanche ao cubano. Popó disse que não e aproveitou para elogiar e desafiar Floyd Mayweather. "Ele é o próximo da lista. É o campeão do povo e gostaria muito de lutar com ele para provar mais uma vez que sou o melhor do mundo. Mayweather é um grande campeão. Dentro e fora dos ringues." A maioria dos jornalistas especializados em boxe concordou que Popó mereceu a vitória. "Popó foi um moinho de vento que não se cansou de lançar golpes sobre Casamayor. Com essa tática ofensiva, ele garantiu a vitória, apesar dos contra-ataques de Casamayor", disse Tim Dahlberg, da agência de notícias Associated Press. A mesma agência, por outro lado, fez uma contagem extra-oficial que deu vitória ao cubano por 115 a 111. Pela papeleta oficial, todos os jurados concordaram que Popó venceu os quatro primeiros assaltos, com 40 pontos, contra 35 de Casamayor. Para os três, o cubano venceu o sexto assalto por 10 a 9, mas a contagem ficou empatada pelo ponto descontado do cubano por um golpe na nuca de Popó.