Casamayor vence e já pensa em Popó O cubano Joel Casamayor, campeão dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe, venceu, ontem à noite, o pugilista Joe Morales, por nocaute técnico no oitavo assalto. Casamayor continua invicto com 26 vitórias, entre elas, 16 nocautes. No início do ano 2002, Casamayor e Popó devem se enfrentar, provavelmente em Miami, para decidirem com quem ficará o título unificado dos superpenas.