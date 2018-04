Casemiro pede aumento e deixa S. Paulo irritado A entrevista de Casemiro era para falar da chance de ele começar o clássico com o Palmeiras, domingo. O garoto, que completa 19 anos hoje, porém, optou por outro assunto, bem mais "picante". Ele aproveitou o momento para pedir aumento, ao dizer que recebeu propostas de clubes europeus após a boa participação no Sul-Americano Sub-20 e, por isso, queria conversar com os dirigentes para melhorar o contrato que firmou em 2010.