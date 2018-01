Caso de doping no triatlo brasileiro A triatleta Mariana Ohata, de 23 anos, teve resultado positivo no controle antidoping realizado durante os VII Jogos Sul-Americanos (no dia 10 de agosto), na prova e contraprova da amostra de urina, para a substância anfepramona, uma anfetamina - estimulante que aumenta a vivacidade e reduz a fadiga. A Confederação Brasileira de Triatlo (CBtri) limitou-se a divulgar um lacônico comunicado dizendo que aguarda um posicionamento da União Internacional de Triatlo (ITU) "quanto a uma possível suspensão da atleta e em que fórum isso irá acontecer". Mariana Ohata é integrante da seleção olímpica permanente e estava suspensa das competições por decisão da CBtri, que voltou atrás cumprindo ordem da Federação Internacional. "Fomos informados pelo presidente da ITU, Les McDonald, que a Mariana está liberada para competir até uma decisão sobre o caso", explicou, neste domingo, Lauter Nogueira Jr., diretor-técnico da CBtri. A amostra de urina colhida na competição foi analisada no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Ladtec. Mariana Ohata e Juraci Moreira Jr., que tem 21 anos, foram os atletas mais jovens da equipe brasileira de triatlo nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Agora, ela poderá perder a medalha de ouro que ganhou nos Jogos Sul-Americanos. Este é o terceiro caso de doping detectado nos Jogos Sul-Americanos, realizado no Brasil. E todos foram de atletas que ganharam suas provas. Os outros dois casos, que ainda estão em processo de julgamento pelas federações das modalidades envolvidas, são o da fundista Eliana Luanda Cardoso Pereira, que correu os 1.500 metros, com resultado positivo para estanazolol, e do judoca João Derly, da categoria ligeiro, para o diurético Chlortalidone.