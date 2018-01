Caso de ex-atleta chinesa desperta solidariedade no país A história de Ai Dongmei, ex-atleta chinesa que colocou a venda várias de suas medalhas para sustentar sua família, despertou a solidariedade de atletas chineses. O treinador da equipe nacional, Feng Shusheng, depois de saber da situação da ex-atleta, que trabalha como camelô, disse ao diário Beijing News que "dói ver uma boa atleta, que honrou seu país, terminar dessa forma." Porém, o caso de Dongmei não é novidade na China, onde diversos atletas acabam en subempregos depois de encerrar a carreira esportiva. Um desses casos aconteceu com Zou Chunlan, campeã nacional de halterofilismo em 1990, que quando teve se aposentar do esporte, precisou trabalhar em uma casa de banho - muito comuns na China - por um salário miserável. Aliás, a própria Zou se encarregou de consolar Dongmei com um telefonema. A ex-halterofilista pediu paciência a colega, desejou sorte e pediu para que ela não vendesse as medalhas de ouro porque "as conseguiu com muito trabalho e isso não se pode vender". "Nunca achei que alguém como ela fosse me ligar", falou uma emocionada Ai Dongmei ao jornal após o telefonema de Zou, que chegou a mendigar e hoje possui um pequeno comércio. "O trabalho de assistência à esportistas aposentados tem de melhorar", afirmou Feng Shusheng, que reconhece que, mesmo que a situação tenha melhorado consideravelmente com relação a década passada, há ainda muita coisa a se fazer. Os atletas chineses não podem falar com a imprensa, devem doar grande parte de seus dividendos para as confederações de cada esporte e não podem decidir livremente se emprestam sua imagem para campanhas publicitárias, coisas que contribuem para situações como a vivida por Dongmei.