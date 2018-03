Caso Garrido vai parar na Justiça O drama envolvendo o meio-pesado Fábio Garrido está indo para a Justiça. O advogado da família, Fernando Prado, prometeu apresentar nesta quarta-feira um pedido para que os organizadores da trágica luta de sábado paguem o tratamento do pugilista em um hospital particular. Garrido, de 24 anos, deixou o ringue do Hotel Unique desmaiado, após ser duramente nocauteado por Mario Soares. Desde então, permanece internado, em estado grave, no Hospital São Paulo. A luta, válida pelo título nacional da Confederação Brasileira de Boxe, teve como promotor o próprio Mario Soares, dono da Boxe Promotion, organizadora da noitada. De acordo com Mário Soares, o tratamento está sendo realizado num hospital de alta qualidade e agora só resta torcer para Fábio Garrido se recuperar. "Eles vão entrar na Justiça pedindo o quê? Deve ter gente aí, algum mau caráter, querendo se aproveitar para ganhar dinheiro com essa situação", analisa o pugilista. Ele afirma que a questão será resolvida, a partir de agora, por seu advogado. O empresário, de 35 anos, tem o objetivo de disputar o título mundial da categoria. A luta com Garrido era a terceira das 15 planejadas no Unique. Mário Soares não vê nenhuma questão antiética em ter pago o cachê de cerca de R$ 4 mil para seu adversário. "Não existia qualquer acordo para ele facilitar a luta ou para eu vencer", defende-se. Mário Soares encara o episódio como uma tragédia passível de ocorrer em qualquer esporte. Lembrou a morte de Ayrton Senna para dizer que responsabilizar este ou aquele personagem pelo ocorrido é oportunismo. "O árbitro (Vanildo Dias) não podia fazer nada, quem quis continuar, valente até o final, foi o Garrido. Boxe é coisa para homem e ele foi muito homem." Preocupação - Enquanto isso, o pai do pugilista, Nilson Garrido, montou guarda no saguão do Pronto Socorro do Hospital São Paulo desde sábado à noite. "Estou muito triste, só consigo pensar como pai, na saúde do meu filho", disse, por telefone, chorando. Segundo o advogado Fernando Prado, Nilson está dormindo no banco de madeira do saguão. Na ação, a família pedirá para que os organizadores da luta, Boxe Promotion, Hotel Unique e Rede Bandeirantes, arquem com o tratamento do paciente no sistema privado. Evolução - O boletim médico divulgado pelo Hospital São Paulo, no final da tarde desta terça-feira, informa que nova tomografia indicou melhora no estado de Garrido. Com isso, será reduzida a sedação para se avaliar o nível de consciência do paciente, que respira por aparelhos. Ele toma ainda antibióticos por causa de uma pneumonia no pulmão direito.