Caso Marion Jones faz IAAF reformular combate ao doping

A confissão de Marion Jones, que colocou um triste fim a sete anos de suspeitas, obrigou o mundo do atletismo a ensaiar uma nova forma de combater o doping, que consiste em promover uma refundação moral do esporte, impedindo a propagação da cultura de fraude desde a base. Carl Lewis, Hicham El Guerrouj, Yelena Isinbáyeva, Lee Evans, Paula Radcliffe, Haile Gebreselassie, figuras do passado e do presente do atletismo, manifestaram opiniões parecidas durante a visita a Monte Carlo para assistir a festa da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês). A IAAF premiou, no último domingo, o americano Tyson Gay e a etíope Meseret Defar como os melhores atletas mundiais do ano. Para o presidente da IAAF, o senegalês Lamine Diack, o caso Marion Jones, que confessou em 8 de outubro ter se dopado para competir nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, é "um desastre" para o atletismo. "É um desastre para nós porque desde que começou (Jones) a praticar o atletismo (antes era jogadora de basquete) esteve permanentemente no topo. Agora o que temos que fazer é continuar trabalhando e principalmente na educação dos atletas jovens", declarou Diack. A experiência demonstra que o grande aumento do investimento em programas antidoping, dos quais fazem parte cada vez mais esportes, e a eficácia crescente na repressão da fraude não conseguiram dissuadir os atletas apesar da série de resultados positivos. O caso Marion Jones, por sua relevância, obrigou a aplicação da estratégia novamente. A IAAF acaba de aplicar um afastamento de dois anos a Marion Jones, anulando todas suas marcas a partir do dia em que, segundo ela, começou a se dopar (1º de setembro de 2000), e exigiu, embora sem esperanças de conseguir, a devolução de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,8 milhão) que a velocista ganhou em prêmios desde aquela data. Para uma atleta como Marion Jones, símbolo do atletismo feminino na última década, confessar sua culpa deve ser uma desonra e um verdadeiro drama, mas para efeitos práticos a sanção não tem muita relevância, já que ela decidiu se retirar do esporte e declarou falência. A perda de suas medalhas, fora de seu efeito exemplar, também não conforta muito. Quem herdaria seus prêmios em teoria no recorde de 100 metros é uma atleta desacreditada, a grega Ekaterini Thanou, famosa por se recusar a passar pelo controle de doping, como ocorreu às vésperas dos Jogos de Atenas. Marion Jones, segunda na lista de todos os tempos tanto em 100 (10s65) como em 200 metros (21s62) com marcas obtidas em 1998, foi a primeira atleta da história que conseguiu, em Sydney, cinco medalhas nos mesmos Jogos: ouros individuais em 100 e 200 metros e bronze em salto em distância e em revezamentos 4x400, e bronze em 4x100. Para duas lendas do atletismo americano, Lee Evans e Tommie Smith, campeões olímpicos de 400 e 200 metros respectivamente no México em 1968, não é justo que Marion Jones carregue toda a culpa. "É culpada, sim, mas outras atletas, especialmente dos países do Leste, também reconheceram que tomaram substâncias proibidas e não aconteceu nada", afirmou Evans. Smith acha que a luta contra o doping deve adotar novas formas. "Confessar a culpa é caminhar pelo caminho correto, mas é preciso começar a trabalhar desde a base". Carl Lewis, considerado pela IAAF o "atleta do século" em 1999, é hoje um homem comprometido com o esporte de base. A Fundação que leva seu nome, radicada na Califórnia, trabalha com crianças a partir dos 6 anos e não considera apenas o aspecto físico. "Nossa tarefa consiste em dirigi-los tecnicamente, mas também educá-los nos princípios que regem o esporte, ensiná-los as virtudes do sacrifício, da superação e do esporte limpo. Por aí deve ir a luta contra o doping. É preciso mudar a cultura desde a base", afirmou Lewis, que apesar do tempo que se retirou das pistas ainda exerce uma grande atração para os meios de comunicação. "O povo deve saber que para triunfar no esporte são exigidos sacrifícios, e todos os representantes do atletismo - treinadores, managers, diretores - devem transmitir essa idéia. É preciso mudar a percepção para prevenir o problema do doping", afirmou. El Guerrouj, que não aparenta ter engordado nos três anos que está sem competir, defendeu também o tratamento do problema na base com seminários, programas de televisão e campanhas preventivas. Segundo ele, trata-se de "mobilizar a juventude, sensibilizar a sociedade, transmitir os verdadeiros valores do esporte".