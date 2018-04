Caso Rebeca Gusmão vai parar na polícia

O caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão vai parar na polícia. O Comitê Organizador dos Jogos do Rio (CO-Rio) anunciou nesta sexta-feira que relatará, para "autoridades policiais", o problema encontrado nas amostras de urina da atleta coletadas no Pan. Na quinta-feira, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou que foram feitos exames de DNA em células epteliais encontradas nas amostras pertencentes à atleta. Por meio desse recurso, foi constatado que elas pertencem a doadores diferentes. Nas outras duas amostras de Rebeca não havia célula para análise. O CO-Rio informou que entregará ao secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, relatório sobre o assunto, "para que ele tome as providências necessárias". O caso, provavelmente, será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP). "A gente, inclusive, já investiga o uso de anabolizantes em academias e no esporte, em geral, por meio de escutas autorizadas pela Justiça", declarou o delegado Marcos Cipriano, da DRCCSP. O delegado disse ainda que vai intimar a própria atleta, a equipe médica e a comissão técnica da seleção brasileira de natação, além de alguns dirigentes e de Coaracy Nunes, presidente da CBDA. "Quero saber como são feitos os exames e os demais procedimentos", explicou Marcos Cipriano. Se for aberto processo e houver denúncia, Rebeca irá a julgamento. No caso de condenação, pode pegar de seis meses a dois anos de prisão. Os advogados de Rebeca, Breno Tannuri e André Ribeiro, informaram nesta sexta-feira que só irão falar sobre o caso em uma entrevista coletiva em Brasília, ainda sem data marcada. Na mesma nota oficial, na qual informa que acionará a polícia no caso de Rebeca, o CO-Rio afirma que a supervisão do processo de controle de doping do Pan foi de responsabilidade da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). A pedido da entidade, criou para a competição uma Área Funcional de Controle de Doping, integrada por médicos e com equipe capacitada para a coleta dos materiais a serem enviados para o Ladetec da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), único laboratório no Brasil credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional para exames antidoping em competições oficiais. Durante o Jogos foram feitos em torno de 1.400 exames. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lava as mãos e garante que ainda não foi informado oficialmente pela Odepa a respeito do caso. E alega que cabe à própria Odepa tomar as providências a respeito de Rebeca e, em seguida, repassá-las ao CO-Rio, organizador do último Pan. Outros quatro casos de suspeita de doping referentes ao Pan do Rio ainda estão em análise. Dentre eles, há mais um brasileiro - Fabrício Mafra, do levantamento do peso, que ganhou medalha de bronze nos Jogos disputados em julho.