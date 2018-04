Caso Rebeca vai parar na polícia

O caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão vai parar na polícia. O Comitê Organizador dos Jogos do Rio (Co-Rio) anunciou ontem que relatará, para "autoridades policiais", o problema encontrado nas amostras de urina da atleta coletadas no Pan-Americano. Anteontem, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou que foram feitas análises de DNA em células epiteliais encontradas em dois frascos de urina pertencentes à atleta. Por meio desse recurso, foi constatado que pertencem a doadores diferentes. Nas outras duas amostras de Rebeca não havia célula para análise. O Co-Rio informou que entregará ao secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, relatório sobre o assunto, "para que ele tome as providências necessárias". O caso, provavelmente, será investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP). "A gente, inclusive, já investiga o uso de anabolizantes em academias e no esporte, em geral, por meio de escutas autorizadas pela Justiça", declarou o delegado Marcos Cipriano, da DRCCSP. O policial disse ainda que, se for o responsável pelo caso, pretende intimar a própria atleta, a equipe médica e a comissão técnica da seleção brasileira de natação, além de alguns dirigentes e Coaracy Nunes, presidente da CBDA. "Quero saber como são feitos os exames e os demais procedimentos", explicou o delegado. Se for aberto processo e se houver denúncia, Rebeca irá a julgamento. No caso de condenação, pode pegar de seis meses a dois anos de prisão por fraude. Os advogados de Rebeca, Breno Tannuri e André Ribeiro, informaram ontem que só vão falar sobre o caso em uma entrevista coletiva em Brasília, ainda sem data marcada. MÃOS LIMPAS As entidades direta ou indiretamente envolvidas no caso de Rebeca se preocupam em lavar as mãos de responsabilidades que, garantem, não lhes dizem respeito. Na mesma nota oficial, na qual informa que acionará a polícia no caso de Rebeca, o Co-Rio afirma que a supervisão do processo de controle de doping do Pan foi de responsabilidade da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). A pedido da entidade, criou para a competição Área Funcional de Controle de Doping, para a coleta dos materiais a serem enviados para o Ladetec da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), único laboratório no Brasil credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para exames antidoping em competições oficiais. Houve 1.400 exames no Pan. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) garante que ainda não foi informado oficialmente pela Odepa a respeito do caso. E alega que cabe à própria Odepa tomar as providências a respeito de Rebeca e, em seguida, repassá-las ao Co-Rio, organizador do último Pan.